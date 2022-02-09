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Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne hibe desteği verilecek - Son Dakika

Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne hibe desteği verilecek

09.02.2022 16:15
Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne hibe desteği verilecek

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin yapacağı inşaat faaliyetleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 10 milyon lira hibe desteği verilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin yapacağı inşaat faaliyetleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 10 milyon lira hibe desteği verilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, katma değeri yüksek teknolojik ürünleri geliştirerek Giresun'un ve Giresun Üniversitesi'nin marka değerini arttıracağına inandıkları Teknopark'ın Giresun'a hayırlı olmasını diledi.

Giresun'da üretim, istihdam ve ihracatın artması için çalışmaları her alanda sürdürdüklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde kurulması Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen, Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin yerleşkesi ve hizmet binasının yapımı için 10 milyon lira hibe verilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığımız girişimler neticesinde uygun görülmüştür."

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Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cemal Öztürk, Milletvekili, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne hibe desteği verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne hibe desteği verilecek - Son Dakika
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