Giresun Teknopark girişimci ve akademisyenlerden ilgi görüyor - Son Dakika

Giresun Teknopark girişimci ve akademisyenlerden ilgi görüyor

Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Genel Müdürü Muhammet Anıl Kaya, Teknopark'ın Karadeniz Sahil Yoluna, Ordu-Giresun Havalimanına, Giresun ve Ordu üniversitelerine yakın olmasının girişimciler ve akademisyenler açısından bölgeyi oldukça cazip hale getirdiğini söyledi.

Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Genel Müdürü Muhammet Anıl Kaya, Teknopark'ın Karadeniz Sahil Yoluna, Ordu-Giresun Havalimanına, Giresun ve Ordu üniversitelerine yakın olmasının girişimciler ve akademisyenler açısından bölgeyi oldukça cazip hale getirdiğini söyledi.

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Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun Teknopark'ın 28 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile resmen kurulduğunu belirtti.

Bulancak 2. Organize Sanayi Bölgesi içinde 10 dönüm alanda yer alacak parkın yönetici anonim şirketinin şubat ayında oluşturulduğunu ifade eden Kaya, bölgenin imar plan çalışmalarının da tamamlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunulduğunu anlattı.

Kaya, Teknoparkların şirketler, girişimci ve akademisyenlere önemli muafiyetler sağladığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Giresun Teknopark'ın hem ülkemizin milli sanayi hamlesine hem de bölgemizin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz. Giresun Teknopark'ın konumunun Karadeniz Sahil Yoluna, Ordu-Giresun Havalimanına, Giresun ve Ordu üniversitelerine yakın olması, girişimciler ve akademisyenler açısından bölgeyi oldukça cazip hale getiriyor."

Bölgeye yoğun talep olduğunu kaydeden Kaya, "Daha proje aşamasında bile birçok girişimci ve akademisyen bizlere ulaşmış ve Teknopark'ın ne zaman faaliyete geçeceğini sorup süreci takip etmektedir. Bu ilgiyi, Giresun Teknopark'ın avantajlarının girişimciler ve akademisyenler tarafından da fark edildiğinin bir kanıtı olarak görmekteyiz." dedi.

Karadeniz, Giresun, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Giresun Teknopark girişimci ve akademisyenlerden ilgi görüyor - Son Dakika Ekonomi

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