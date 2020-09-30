Giresun TEKNOPARK'ın imar planları onaylandı - Son Dakika

Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (TEKNOPARK) imar planlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığı bildirildi.

Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye tarafından hazırlanan planlarının Bakanlığına sunulduğu belirtildi.

Bakanlık tarafından planların onaylandığı ifade edilen açıklamada, süreci devam eden mimari projenin de tamamlanıp Bakanlığa sunulacağı, idare binası ve kuluçka merkezi inşaatının ihalesinin kısa sürede yapılacağı kaydedildi.

Teknoloji alanında akademisyenlere, girişimcilere, şirketlere ve çalışanlarına uluslararası düzeyde rekabet edebilir yaratıcılık, yenilikçilik (inovasyon) ve girişimcilik kültürünün gelişmesinin sağlanacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TEKNOPARK'ın hedefi, üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran profesyonel bir ortam sunmak. Girişimciliği teşvik ederek yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin yeniliğe dayalı olarak büyümesini sağlamaktır. Giresun TEKNOPARK, genel olarak bilimsel bilgi temelinde üniversite sanayi iş birliğinin artırılarak çözüm bekleyen sorunların belirlenmesi, bu sorunlara bilimsel çözümlerin üretilmesi, böylece üretim kalitesinin ve kapasitesinin artırılması, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılması, katma değeri yüksek ürünlerin üretilerek ihracat rakamlarının yukarı çekilmesini ve girişimciliğin desteklenmesini ve gelişmesini hedeflemektedir."