Giresun TEKNOPARK Yönetim Anonim Şirketinin kuruluş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) Yönetim Anonim Şirketinin tescil sözleşmesi törenle imzalandı.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Üniversitesindeki törende yaptığı konuşmada, TEKNOPARK'ın, kent ve ülke için katma değer yaratacak önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağını söyledi.

TEKNOPARK'ın kurulmasına yönelik çalışmaların bir yıldır sürdüğünü ifade eden Sarıfakıoğulları, "Bugün anonim şirketi ortaklarımızla birlikte kuruyoruz. Öncelikle hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TEKNOPARK'ın gelişimi için gereken tüm katkıyı vermeye devam edeceklerini vurgulayan Sarıfakıoğulları, şöyle konuştu:

"Bugün burada inşallah imzalanacak protokolle TEKNOPARK için büyük bir adım atmış olacağız. Artık bundan sonrası hem OSB hem de üniversitemizin omuzlarında. Tabii ki kurucu ortaklarımızın hükümlülükleri ile beraber. Biz de TEKNOPARK'ın gelişimi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Memleketimiz için çok önemli bir adım ve gelişim noktası olduğu kanaatindeyim."

Konuşmaların ardından Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası, Giresun İl Özel İdaresi, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası ile Bulancak Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri "Giresun TEKNOPARK" ismiyle kurulan şirketin tescil sözleşmesine imza attı.