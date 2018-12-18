Son Dakika Haberleri: Giresun Ticaret Borsası

Giresun Ticaret Borsası

3 saat önce

Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,25-13,75 liradan satıldı.

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Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,25-13,75 liradan satıldı.


Borsada işlem gören tek ürün kabuklu tombul fındık oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:56 Kaynak: AA

Ekonomi
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