Giresun Ticaret Borsası
1 saat önce
Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,75-13,85 liradan satıldı.
Giresun
Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,75-13,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN
CİNSİ
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
SATIŞ
ŞEKLİ
Kabuklu tombul fındık
13,75
13,85
HMS
| Kabuklu kara fındık
| 12,00
| 12,00
| HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:00 Kaynak: AA
Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz
FED, Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi
Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep
Son Dakika! Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma, Bürokratları da Kapsayacak Şekilde Genişletildi