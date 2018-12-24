Son Dakika Haberleri: Giresun Ticaret Borsası

Giresun Ticaret Borsası

58 dakika önce

Giresun Ticaret Borsası'nda kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,75 liradan satıldı.

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Giresun Ticaret Borsası'nda kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,75 liradan satıldı.


Borsada işlem gören tek ürün kabuklu tombul fındık oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:13 Kaynak: AA

Giresun, Ekonomi
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