Giresun Ticaret Borsası
58 dakika önce
Giresun Ticaret Borsası'nda kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,75 liradan satıldı.
Giresun Ticaret Borsası'nda kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün kabuklu tombul fındık oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:13 Kaynak: AA
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