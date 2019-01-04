Giresun Ticaret Borsası
33 dakika önce
Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14 liradan satıldı.
Giresun
Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün kabuklu tombul fındık oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:20 Kaynak: AA
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