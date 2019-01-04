Son Dakika Haberleri: Giresun Ticaret Borsası

Giresun Ticaret Borsası

33 dakika önce

Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14 liradan satıldı.

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Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14 liradan satıldı.


Borsada işlem gören tek ürün kabuklu tombul fındık oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:20 Kaynak: AA

Giresun, Ekonomi
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