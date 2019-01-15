Son Dakika Haberleri: Giresun Ticaret Borsası

Giresun Ticaret Borsası

29 dakika önce

Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,50-15 liradan satıldı.

Giresun Ticaret Borsası, System.String[]
Giresun Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,50-15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN
CİNSİ


EN
DÜŞÜK


EN
YÜKSEK


SATIŞ
ŞEKLİ


Kabuklu tombul fındık


14,50


15,00


HMS

Kabuklu sivri fındık 13,50 13,50 HMS
Kabuklu kara fındık 13,50 13,50 HMS


HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:22 Kaynak: AA

Ekonomi
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