Giresun Ticaret Borsası
29 dakika önce
Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,50-15 liradan satıldı.
Giresun
Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,50-15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN
CİNSİ
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
SATIŞ
ŞEKLİ
Kabuklu tombul fındık
14,50
15,00
HMS
| Kabuklu sivri fındık
| 13,50
| 13,50
| HMS
| Kabuklu kara fındık
| 13,50
| 13,50
| HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:22 Kaynak: AA
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