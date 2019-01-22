Giresun Ticaret Borsası
1 saat önce
Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,50-15,75 liradan satıldı.
Giresun
Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,50-15,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN
CİNSİ
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
SATIŞ
ŞEKLİ
Kabuklu tombul fındık
14,50
15,75
HMS
| Kabuklu kara fındık
| 13,50
| 13,50
| HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:15 Kaynak: AA
Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor
Ziraat Bankasından, "Fenerbahçe'yi Küme Düşüreceğiz" Sözlerine Açıklama
600 Ton Hamsi Avlanan Kentte, Hamsi Kıtlığı Yaşanıyor
500 Kişinin Alınacağı 6 Aylık Geçici İş İçin 4 Bin 302 Kişi Başvuru Yaptı