Son Dakika Haberleri: Giresun Ticaret Borsası

Giresun Ticaret Borsası

1 saat önce

Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,50-15,75 liradan satıldı.

Giresun Ticaret Borsası, System.String[]
Giresun Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,50-15,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN
CİNSİ


EN
DÜŞÜK


EN
YÜKSEK


SATIŞ
ŞEKLİ


Kabuklu tombul fındık


14,50


15,75


HMS

Kabuklu kara fındık 13,50 13,50 HMS


HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:15 Kaynak: AA

Giresun, Ekonomi
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