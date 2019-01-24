Giresun Ticaret Borsası
7 dakika önce
Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 15,75 liradan satıldı.
Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 15,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün kabuklu tombul fındık oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:55 Kaynak: AA
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