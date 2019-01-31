Son Dakika Haberleri: Giresun Ticaret Borsası

Giresun Ticaret Borsası

1 saat önce

Giresun Ticaret Borsası'nda kabuklu tombul fındığın kilogramı 16,00-16,34 liradan satıldı.

Giresun Ticaret Borsası, System.String[]
Giresun Ticaret
Borsası'nda kabuklu tombul fındığın kilogramı 16,00-16,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN
CİNSİ


EN
DÜŞÜK


EN
YÜKSEK


SATIŞ
ŞEKLİ


Kabuklu tombul fındık


16,00


16,34


HMS

Kabuklu kara fındık 13,50 13,79 HMS


HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Giresun, Ekonomi
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