Giresun Ticaret Borsası
1 saat önce
Giresun Ticaret Borsası'nda kabuklu tombul fındığın kilogramı 16,00-16,34 liradan satıldı.
Giresun
Ticaret
Borsası'nda kabuklu tombul fındığın kilogramı 16,00-16,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN
CİNSİ
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
SATIŞ
ŞEKLİ
Kabuklu tombul fındık
16,00
16,34
HMS
| Kabuklu kara fındık
| 13,50
| 13,79
| HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:40 Kaynak: AA
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