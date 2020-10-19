Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu: "İşletmeler uzun vadede destek paketi istiyor" - Son Dakika

Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu: "İşletmeler uzun vadede destek paketi istiyor"

19.10.2020 11:00
Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu:

Pandemi sürecinde ticari faaliyetleri sekteye uğrayan işletmelerin talep ve sorunlarını dinleyen Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, işletmelere yönelik destekleyici kararların alınarak köklü bir destek paketinin devreye sokulması gerektiğini söyledi.

Pandemi sürecinde ticari faaliyetleri sekteye uğrayan işletmelerin talep ve sorunlarını dinleyen Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, işletmelere yönelik destekleyici kararların alınarak köklü bir destek paketinin devreye sokulması gerektiğini söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Giresun'da faaliyet gösteren işletmelerin pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini söyleyen Hasan Çakırmelikoğlu, "Turizm sektörü ana faaliyet kolu olmak kaydıyla birçok meslekte pandeminin ticari krize dönüşmeye başladığını ve kalıcı tedbirler alınmadığı taktirde sorunların daha kötüye gidebileceğini görmüş bulunmaktayız. Ekonomiye yönelik alınan destekleyici kararların artırılarak yeni ve köklü bir destek paketinin devreye sokulmasının artık kaçınılmaz olduğunu ve bu yöndeki beklentilerin üst seviyeye ulaştığını biliyoruz. Bu açıdan turizm firmaları ve konaklama sektörü, ulaşım ile özel eğitim sektörü, restoran, kırtasiye, özel hastaneler, düğün salonları ile eğlence mekanlarına yönelik destek argümanlarının artırılması gerekmektedir. Öncelikle kısa çalışma ödeneğinin en azından 2021 yılının altıncı ayına kadar devam etmesi ve firmalara SGK primi ve vergi indirimi desteği sağlanması, işletmelerin kapasitelerine göre bir yıl ödemesiz üç yıl eşit taksitlerle faizsiz kredi desteği verilmesi ve bu taleplerin 2020 yılı içinde planlanması şarttır. Yine işletmelerin servis araç maliyetlerini azaltıcı vergi muafiyeti ya da indirimi gündeme gelmelidir" şeklinde konuştu.

Çakırmelikoğlu, ayrıca işletmelere yönelik desteğin sadece firmaların nefes almasına imkan sağlamayacağını çarpan etkisiyle istihdama da pozitif katkı sunacağına da vurgu yaptı. - GİRESUN

Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu: İşletmeler uzun vadede destek paketi istiyor

Ticaret, Giresun, Turizm, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu: 'İşletmeler uzun vadede destek paketi istiyor' - Son Dakika Ekonomi

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