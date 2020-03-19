Giresun TSO'dan

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacağını belirtti.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı alınan önlemlerin ekonomik maliyetinin krize dönüşmemesi için devletin istişare ederek kısa sürede tedbir paketi açıklamasının stratejik bir hamle olduğunu ifade etti.

Giresun iş dünyası adına teşekkür eden Çakırmelikoğlu, bu zorlu dönemin devletin desteğiyle atlatılacağına inandıklarını vurguladı.

Çakırmelikoğlu, Giresun'da faaliyet yürüten işletmelerin taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara ilettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağımızdan kuşkumuz yok. Paketin uygulanma sürecinde sorumlu kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, uygulama talimatlarının net ve anlaşılır hazırlanarak yoruma açık bırakılmaması bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır."