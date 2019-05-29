Son Dakika Haberleri: Giresun Turizm İşletmecileri Derneği'nde bayrak değişimi
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Giresun Turizm İşletmecileri Derneği'nde bayrak değişimi

1 saat önce

Giresun Turizm İşletmecileri Derneği'nin (GİTUDER) Olağan Kongresi gerçekleşti.

Giresun Turizm İşletmecileri Derneği'nde bayrak değişimi, System.String[]
Giresun Turizm İşletmecileri Derneği'nin (GİTUDER) Olağan Kongresi gerçekleşti. Mevcut Başkan Sevgi Ateş, yapılan seçim sonrası görevi Serdar Kırömeroğlu'na devretti.

Seçimin ardından Yeni Başkan Serdar Kırömeroğlu yaptığı konuşmada, Giresun'un geleceğinin turizmde olduğunu belirterek, "İlimiz son dönemde turizmde önemli bir mesafe kat etti. Giresun Turizm İşletmecileri Derneği olarak biz bu çıtayı nasıl en yukarıya taşırız onun mücadelesini vereceğiz. Bu bir ekip işi, Giresun'un turizm cenneti olabilmesi için şehrimizin bütün dinamikleriyle ortak çalışmalar yürütmeye ve yeni projeler üretmeye hazırız. Bu hedef doğrultusunda sektörümüzün bütün paydaşlarının görüş, öneri ve desteklerini bekliyoruz" dedi.

Kırömeroğlu'nun yönetim kurulu asil listesi ise şu isimlerden oluştu:

"Şenol Volkan Albay, Mustafa Yılmaz, Ergin Kılıçaslan, Yunus Türk, Ömer Karahasan, Tuncer Kara, Osman Tuncer ve Emre Erol." - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:52 Kaynak: İHA
Sevgi Ateş, Giresun, Güncel
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