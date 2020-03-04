Giresun'un 100 yıllık içme suyu proje ihalesi sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'un 100 yıllık içme suyu proje ihalesi sonuçlandı - Son Dakika

Giresun'un 100 yıllık içme suyu proje ihalesi sonuçlandı

7 saat önce

Giresun merkez ile Dereli ve Keşap ilçeleriyle Duroğlu Beldesi'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan içme suyu projesinin ihalesi sonuçlandı.

Giresun'un 100 yıllık içme suyu proje ihalesi sonuçlandı, System.String[]

Giresun merkez ile Dereli ve Keşap ilçeleriyle Duroğlu Beldesi'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan içme suyu projesinin ihalesi sonuçlandı. İhaleyi alan firma yetkilileri Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret ederek birlikte saha incelemesinde bulunuldu.


DSİ Ankara Genel Müdürlüğü ve Trabzon Bölge Müdürlüğü ile projenin yapım ihalesini alan firma yetkilileri detaylı incelemeler yapmak için Giresun'a geldiler. Saha incelemelerinin ardından Başkan Şenlikoğlu'nu ziyaret eden ekiplerle yapılan istişare toplantısında son detaylar konuşularak, fikir alışverişinde bulunuldu. DSİ tarafından Giresun merkez, Dereli, Duroğlu ve Keşap'ı kapsayan proje için hazırlık safhasına başlanırken, su arıtma işleminin ardından halkın hizmetine sunulacak projeyle birlikte belediyenin elektrik pompaları devreden çıkacak ve terfi işlemine de gerek kalmayacak. Giresun Belediyesi yüksek elektrik maliyetini en az seviyeye düşürecek ve aynı zamanda elektrik kesintisiyle ortaya çıkan su kesintisi de tarih olacak. Hayata geçecek olan arıtma işlemiyle de 7 gün 24 saat içme suyu kalitesi kontrol edilecek ve şehre Avrupa Birliği normlarında içme suyu verilecek. - GİRESUN

Duroğlu, Giresun, Dereli, Keşap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
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