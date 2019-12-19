Giresun'un 2050'ye kadar içme suyu temini için proje yapılacak - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 30 Aralık 2019 tarihinde Giresun İçme Suyu Projesi yapımının ihalesine çıkılacağını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun il merkezi ile Bulancak, Dereli, Keşap ilçe merkezlerinin ve Duroğlu beldesinin uzun vadeli 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacının Aksu Çayı'ndan karşılanması için planlama çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Proje kapsamında söz konusu bölgelere yıllık yaklaşık 30 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edileceğini aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında su alma yapısı, yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda isale hattı, günlük 130 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 2 terfi merkezi ve 11 depo yapılarına ait detay uygulama projelerinin hazırlanması öngörülmektedir. Proje, Giresun'un uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca, Erdoğan İçme Suyu Grup Köyleri Birliği Başkanlığı ile Eriklik İçme Suyu Grup Köyleri Birliği Başkanlığı kapsamında yeni sistemden su talepleri bulunan yerleşimler için de çalışmalar yapılacak ve su verilmesi ekonomik açıdan uygun görülecek yerleşimler için içme suyu tesislerinin projeleri hazırlanacak."

Öztürk, proje çalışmalarının 660 günde tamamlanacağına işaret ederek, projelerin bitirilmesinin ardından inşaat işlerinin yatırım programına teklifinin yapılarak bütçesinin temin edileceğini, ihalesinin yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılacağını vurguladı.

Giresun merkez, Bulancak, Dereli, Keşap ilçe mahalle ve köylerine kesintisiz şekilde temiz içme suyu ulaştırmak için hayati derecede öneme sahip proje ile şehrin içme suyu ihtiyacının karşılanacağını, geleceğinin de garanti altına alınacağını belirten Öztürk, proje gerçekleştiğinde ilin çok uzun yıllar içme suyu anlamında sıkıntı yaşamayacağını kaydetti.