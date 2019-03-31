Son Dakika Haberleri: Giresun'un Alucra İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Suat...

Giresun'un Alucra İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Suat...

1 saat önce

Giresun'un Alucra ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Suat Aybar kazandı.

Giresun'un Alucra İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Suat..., System.String[]
Giresun'un Alucra ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Suat Aybar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Suat Aybar bin 124, AK Parti adayı Yalçın Eker 827, CHP adayı Yunis Ekşi 76 oy aldı.

-Aybar'ın öz geçmişi-

Suat Aybar, 1967 yılında Alucra'da doğdu. Aybar, ilçede uzun yıllar esnaflık yaparak ticaretle uğraştı.

Alucra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yürüten Aybar, Alucra'da esnaflık yapıyor.

Aybar, evli ve üç çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:39 Kaynak: AA

Suat Aybar, MHP, Giresun, Alucra, Güncel
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