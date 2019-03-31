Giresun'un Alucra İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Suat...

Giresun'un Alucra ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Suat Aybar kazandı.

Giresun'un Alucra ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Suat Aybar kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Suat Aybar bin 124, AK Parti adayı Yalçın Eker 827, CHP adayı Yunis Ekşi 76 oy aldı.



-Aybar'ın öz geçmişi-



Suat Aybar, 1967 yılında Alucra'da doğdu. Aybar, ilçede uzun yıllar esnaflık yaparak ticaretle uğraştı.



Alucra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yürüten Aybar, Alucra'da esnaflık yapıyor.



Aybar, evli ve üç çocuk babasıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması

MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı

Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum