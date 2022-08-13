Tüp hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Tüp hırsızları yakalandı

13.08.2022 17:50
Tüp hırsızları yakalandı

Giresun'un Batlama Sanayi Sitesi'nde bir işyerinden 400 adet mutfak tüpü çalan 3 kişi yakalanarak göz altına alındı.

Giresun'un Batlama Sanayi Sitesi'nde bir işyerinden 400 adet mutfak tüpü çalan 3 kişi yakalanarak göz altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun Batlama Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait 400 adet 12 kilogramlık mutfak tüpünün çalınmasına ilişkin Giresun JASAT ve Merkez İlçe J.K.lığı ekipleri tarafından araştırma başlattı. Hırsızlık ekiplerinin, meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapmış olduğu yoğun çalışmalar neticesinde, şirketin eski çalışanı 24 yaşındaki Ü.H. 19 yaşındaki B.Y. ve 23 K.B. şüphelilerin olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların 400 adet mutfak tüpünü farklı tarihlerde işletmeye ait kamyonet ve kiraladıkları otomobil ile çaldıkları. Çalınan tüpleri Keşap ilçesinde bulunan marketlere ucuz fiyatlı sattıkları ve iş yerini 250.000 TL değerinde zarara uğrattıkları belirlendi. Giresun Merkez ilçesinde gizlendikleri ikametlerde yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından B.Y ve K. B adli kontrol ile serbest bırakılırken, Ü. H. ise isimli şahıs tutuklandı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Araştırma, Hisarcık, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tüp hırsızları yakalandı - Son Dakika

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