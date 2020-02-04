Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinden itibaren devam eden yağış sonucu üç ilçede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Şebinkarahisar'da kar nedeniyle yolda kalan tırlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun ile Sivas arasında ulaşımın sağlandığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, geçitteki buzlanma dolayısıyla sürücülere uyarıda bulunuyor.

Şebinkarahisar, Giresun, Alucra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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