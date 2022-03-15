Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

15.03.2022 20:55
Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Giresun'un 5 ilçesindeki tüm okullar, 7 ilçede de köy okulları yarın edildi.

Giresun'un 5 ilçesindeki tüm okullar, 7 ilçede de köy okulları yarın edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar'da tüm kademelerde eğitime ara verildiği belirtildi.

Merkez, Keşap, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ilçeleri ile Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç, Espiye ilçesinde de Cibril İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

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Şebinkarahisar, Giresun, okullar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika


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