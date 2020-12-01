Giresun'un bazı ilçelerinde modern kesimhaneler yapılıyor - Son Dakika

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, Dereli, Görele, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde modern kesimhanelerin inşasında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Angın, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) sunulan Evcil Tırnaklı Hayvan Eti Üreten Modern Kesimhane (Mezbaha) Yapım Projelerinin onaylandığını belirtti.

Söz konusu ilçelerde belediyeler tarafından sürdürülen inşa projelerine toplam 5 milyon 325 bin lira hibe sağlandığını ifade eden Angın, inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığını aktardı.

Kesimhanelerin faaliyete başlamasıyla yöre halkının hijyenik şartlarda veteriner hekim kontrolünde üretilmiş sağlıklı ve kaliteli kırmızı ete ulaşacaklarına işaret eden Angın, şunları kaydetti:

"Dereli, Görele, Tirebolu ve Yağlıdere belediye kesimhanelerinin de onay alarak faaliyete geçmesiyle birlikte ilimizdeki modern kesimhane sayısı 9'a yükselecektir. Nüfusu az olan ilçelerimiz ise kendilerine en yakın kesimhaneden hizmet alabilmekte ve tesislerin kapasite kullanımı da artmaktadır. Böylece Giresun ilimiz bu projenin sonuçlanmasıyla birlikte modern mezbaha altyapısına kavuşan İller arasında yerini almıştır."

Angın, müdürlük tarafından 2020 yılında Giresun Belediye Başkanlığı için hazırlanan kesimhane yapım projesinin de DOKAP tarafından 4 milyon 100 bin lira bütçeyle onaylandığını ve yatırım programına alındığını belirtti.