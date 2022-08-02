Giresun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sağ bulundu - Son Dakika
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Giresun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sağ bulundu

02.08.2022 09:04
Giresun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sağ bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki erkek çocuk sağ bulundu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki erkek çocuk sağ bulundu.

Bulancak ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde evinin bulunduğu bölgede dün akşam saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki Y.M. için arama çalışmaları başlatıldı.

AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri ile köylüler tarafından sürdürülen arama çalışmalarında küçük çocuk, evinin yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ bulundu.

Herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenilen Y.M, ilk müdahalenin ambulansta yapılmasının adından Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sağ bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sağ bulundu - Son Dakika
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