AFAD , AKUT ve jandarma ekipleri ile köylüler tarafından sürdürülen arama çalışmalarında küçük çocuk, evinin yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Giresun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sağ bulundu - Son Dakika

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