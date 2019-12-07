Son Dakika Haberleri: Giresun'un buzul gölleri büyülüyor
Son Dakika Güncel Giresun'un buzul gölleri büyülüyor - Son Dakika

Giresun'un buzul gölleri büyülüyor

6 saat önce

Doğasıyla yeşili ve maviyi buluşturan Doğu Karadeniz bölgesi gölleri ile de kendisine hayran bırakıyor.

Doğasıyla yeşili ve maviyi buluşturan Doğu Karadeniz bölgesi gölleri ile de kendisine hayran bırakıyor.

Giresun'un en yüksek noktası olan Karagöl Dağı 3 bin 107 metrelik yüksekliği ile son dönemde doğa tutkunlarının tercih ettiği bölgelerden biri haline geldi. Tepenin hemen altında bulunan buzul gölü ise görenleri mest ediyor. Bölge halkı tarafından 'Aygır Gölü' olarak bilinen buzul gölünün doğu tarafında Karagöl yakınlarında bulunan Bağırsak Gölü ve doğu yamacında Sağrak Gölü de bölgenin buzul gölleri arasında yer alıyor.

(Resul Yanbul/İHA)

Giresun'un buzul gölleri büyülüyor

Doğu Karadeniz, Karagöl, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevi tutuklusu tedavi için getirildiği hastaneden kaçtı
Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 17:27:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'un buzul gölleri büyülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]