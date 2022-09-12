Giresun'da ayının saldırısına uğrayan genç yaralandı - Son Dakika
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Giresun'da ayının saldırısına uğrayan genç yaralandı

12.09.2022 18:40
Giresun'da ayının saldırısına uğrayan genç yaralandı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde ayının saldırdığı genç yaralandı.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde ayının saldırdığı genç yaralandı.

Yenice köyünde dere kenarında hayvan otlatan 18 yaşındaki Emrah Aksoy'a aniden karşısına çıkan ayı saldırdı. Elinden yaralanan Aksoy, telefonla haber verdiği babası Seyfullah Aksoy tarafından Alucra Devlet Hastanesine götürüldü.

Aksoy, buradaki müdahalenin ardından Gümüşhane'nin Kelkit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çamoluk, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da ayının saldırısına uğrayan genç yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da ayının saldırısına uğrayan genç yaralandı - Son Dakika
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