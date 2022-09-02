İnşaattan düşen şahıs öldü - Son Dakika
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İnşaattan düşen şahıs öldü

02.09.2022 18:20
İnşaattan düşen şahıs öldü

Giresun'un Çamoluk ilçesinde inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kurukol mahallesinde Musa Uzun'a ait inşaatın üçüncü katına beton dökmek için çıkan Gümüşhane Şiran nüfusuna kayıtlı Mustafa Celepci (62) biranda tansiyonun düşmesi nedeniyle dengesini kaybedip inşaattan aşağıya düştü. Olay yerine gelen ambulansla Çamoluk Devlet hastanesine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun'a sevk edilen Mustafa Celepci Giresun'dan da Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Celepci Trabzon'da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, Mustafa Celepci'nin cenazesi bugün Şiran ilçesine bağlı Selimiye köyünde toprağa verildi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Musa Uzun, Çamoluk, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan düşen şahıs öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaattan düşen şahıs öldü - Son Dakika
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