Çanakçı ilçesinde yapılması planlanan HES'e karşı yürüdüler - Son Dakika
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Çanakçı ilçesinde yapılması planlanan HES'e karşı yürüdüler

11.07.2022 18:26

Giresun'un Çanakçı ilçesinde Çanakçı Deresi üzerine yapılması planlanan hidroelektrik santraline (HES) tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde Çanakçı Deresi üzerine yapılması planlanan hidroelektrik santraline (HES) tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

İlçenin Akköy köyünde bir araya gelen grup, HES'e karşı olduklarını belirten pankartlar taşıyarak Çöçen mevkisine kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Çanakçı Vadisi Çevre Koruma Platformu Sözcüsü Harun Şahin, yörede HES projesi istemediklerini söyledi.

Yapılmak istenen beşinci HES nedeniyle doğal göllerin kuruyacağını, deredeki canlı yaşamın büyük oranda tehlikeye gireceğini öne süren Şahin, "Dere yatağının genişliği yaklaşık 30 metre olup projenin gerçekleşmesi durumunda 210 dönüm dere yatağı bataklık ve kanalizasyona dönecektir. Aynı zamanda susuz kalan dere yatağı beton ve çakıl santrallerinin hedefi haline gelecektir." dedi.

Şahin, Çanakçı Deresi üzerinde HES projesine kesin ve net şekilde karşı olduklarını, derenin hür, gür ve özgürce akması için tüm kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade etti.

İstanbul Karabörk Köyü Derneği Başkanı Ali Köse ise yöreye özgü "ıslık dili"ni kullanarak HES projesinin uygulanmasını istemediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından başlatılan kampanyayla projeye karşı imza toplandı.

Yürüyüş ve basın açıklamasına, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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