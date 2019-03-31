Son Dakika Haberleri: Giresun'un Dereli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Giresun'un Dereli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Giresun'un Dereli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Kazım Zeki Şenlikoğlu kazandı.

Giresun'un Dereli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Giresun'un Dereli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Kazım Zeki Şenlikoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Kazım Zeki Şenlikoğlu bin 733, İYİ Parti adayı İsmail Bektaşoğlu 625, CHP adayı Aytekin Karakayalı 524 oy aldı.

-Şenlikoğlu'nun özgeçmişi

Dereli'de doğan Zeki Şenlikoğlu, ilköğrenimi ilçede, ortaöğrenimi ise Giresun merkezde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1996 yılında mezun olan Şenlikoğlu, Dereli'de eczane açtı.

AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan Şenlikoğlu, 2004 yılında İl Genel Meclis Üyesi, 2009 ve 2014 yılı yerel seçimlerinden AK Parti'den belediye başkanı seçildi.

Şenlikoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:37 Kaynak: AA

Kazım Zeki Şenlikoğlu, Giresun, AK Parti, Dereli, Güncel
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