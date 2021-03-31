Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi

31.03.2021 10:43
Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi, System.String[]

Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan selden en çok etkilenen Dereli ilçesinde afetzedeler için planlanan konut ve iş yerlerinin yapımında sona gelindi.

Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan selden en çok etkilenen Dereli ilçesinde afetzedeler için planlanan konut ve iş yerlerinin yapımında sona gelindi.

Giresun'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında Dereli ilçesi başta olmak üzere Doğankent, Yağlıdere ve Güce ilçelerinde büyük hasarlar oluşmuş, 5'i jandarma 15 kişi sellerde hayatını kaybetmişti. Selden en büyük hasarı gören Dereli ilçesinde dere yatağındaki bir çok konut ve iş yeri yıkılırken, afetzedeler için daha güvenli bir alanda konut ve iş yerlerinin yapımına başlanmıştı.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Kaymakam Murat Atıcı, selin hemen ardından devletin tüm imkanlarının ilçeye aktarıldığını ve sürdürülen çalışmalarla yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını söyledi. Kaymakam Atıcı, afetzedeler için tahsis edilecek 142 konutun yapımında sona gelindiğini ve planlandığı şekilde önümüzdeki aylarda teslim edilmeye başlanacağını belirterek, "İlgili Bakanlarımızın liderliğinde yapılan çalışmalar neticesinde konutlarımız bitme aşamasına geldi. Bu alanda 8 blok halinde 142 tane konut inşa ediliyor. Örnek dairelerimiz de yapıldı. Yaklaşık bir buçuk iki ay içerisinde burası tamamlanacak. İlçe merkezimizde Cumhuriyet Caddesi üzerinde de 71 konut ve 82 dükkanımızın inşası hızla devam ediyor. Haziran sonu Temmuz başı gibi onlarda bitecek. Şu anda ilçe merkezinde kentsel dönüşüm alanındaki yıkımlardan sonra ilk sel afeti sebebiyle daha sonrada ağır hasarlı olup hak sahibi olan kardeşlerimize öncelik vereceğiz. Zaten kentsel dönüşüm kapsamında parasını almak isteyen aldı, parasını almayanların ise sayıları bizde. Onlara merkezden dükkanlarını ve evlerini vereceğiz. Fazla kalırsa eğer buradan evler vereceğiz. Daha sonra kiracı kardeşlerimizde isterlerse buradan ev alabilecekler" dedi.

Dereli'de konuta talep arttı

Dereli'de konut taleplerinde bir artış yaşandığına da dikkat çeken Kaymakam Atıcı, "TOKİ tarafından yapılan afet konutları hak sahiplerinin dışında da talep fazla olduğu görülüyor. Bunun nedeni Cumhurbaşkanımızın ilçeye doğal gaz müjdesi vermesidir. Doğal gazın çalışmaları başladı. Fizibilite raporları bitti. Şu anda toplama merkezinin ve depoların yapılacağı yerler belirlendi. Bu gelişmelerin ardından Dereli'den yurt dışında fazla gurbetçimiz var ve bu gurbetçilerimiz de ilçelerine dönmek istiyor. İnşallah ilçemiz ve afet konutlarımız Eylül-Ekim gibi doğalgaza kavuşacak. Uydu kent modeliyle Giresun'un uydu kenti Dereli olacak. Dereli'de bu güzellikleri yaşatacağımız ferah ve gezilebilir ortamları devletimizin desteğiyle vatandaşlarımıza sunacağız" diye konuştu.

"Kamu binaları 200 günde tamamlanacak"

Afet konutlarının yanı sıra riskli oldukları için yıkımı gerçekleştirilen kamu binalarının da yapımı için ihalenin önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydeden Kaymakam Atıcı, "Kentsel dönüşüm alanı içerisinde olan belediyemiz, hükümet konağımız, selin ilk alında zarar gören ve yıkılan öğretmenevimiz, halk eğitim merkezimiz ve emniyet müdürlüğümüzün tamamı yıkıldı. Nisan ayı içerisinde bunların ihalesi yapılacak. 200 günlük iş bitimi süresinde kamu binalarımızda mükemmel bir şekilde ilçemizde yapılacak. Ayrıca 2021 programına alınan jandarma binamız ve jandarma lojmanlarının da Haziran ayı içerisinde yapılması planlanıyor" şeklinde konuştu.

"Köylerde yol ve su sorunu çözüldü"

İlçenin tamamında yol ve ulaşım gibi sorunların çözüldüğünü de anlatan Kaymakam Atıcı, "İlçe merkezimizde Akkaya köprüsü olarak bilinen ve sel afetinde selin getirdiği rusubatın tıkanıp ilçe merkezine geldiği köprümüz yıkıldı. Yeni köprü şu anda yapılıyor. İnşallah Nisan ayının sonunda kabulü yapılacak. Ayrıca yolu jandarma binamız tarafından bağlayan başka bir köprümüz daha yapılıyor. Sel sebebiyle 8 tane köyümüzdeki içme suyu sorunu ikinci ayımızda çözüldü. Yaklaşık 16 köyümüzde menfezler, duvarlar ve yollara ilişkin çalışmalar bitti. Sadece Akkaya tarafında grup yollara ilişkin Karayollarının yapacağı grup yol çalışması yapılmaya devam ediyor. Yaz mevsimi içerisinde bu sorunlarda çözülecek" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi
Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi
Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi
Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi
Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi
Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi

Hisarcık, Giresun, Dereli, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor 48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Türkiye'den ABD'ye Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu
TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu         
10:40
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi         
10:11
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal         
00:55
Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek         
00:16
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 10:53:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei