Giresun'un Dereli İlçesinde taşan dereler dehşeti yaşattı - Son Dakika

Giresun'un Dereli İlçesinde taşan dereler dehşeti yaşattı

GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçeyi sular altında bıraktı. Aşırı yağış nedeniyle taşan Aksu ve Akkaya Dereleri ilçenin merkezinde bulunan Merkez ve Fatih Mahallesinin cadde ve sokaklarında dehşeti yaşattı.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren su baskını nedeniyle bir çok dükkan ve iş yeri sular altında kaldı. Cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlar metrelerce sürüklenirken muhtelif bölgelerde yer yer heyelanlar meydana geldi. Taşkın sebebiyle ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor.