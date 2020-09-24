Giresun'un Dereli ilçesinde yıkım ekibine saldırarak yaralayan 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Giresun'un Dereli ilçesinde yıkım ekibine saldırarak yaralayan 9 şüpheli tutuklandı

Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin ardından yıkım kararı alınan binaların yıkımını gerçekleştiren iş makinesi operatörlerine saldırarak ağır yaralanmalarına neden olan 9 kişi gözaltına altındı.

Giresun'un Dereli ilçesinde yıkım ekibine saldırarak yaralayan 9 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin ardından yıkım kararı alınan binaların yıkımını gerçekleştiren iş makinesi operatörlerine saldırarak ağır yaralanmalarına neden olan 9 kişi gözaltına altındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise adeta cephanelik çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan ihale ile Dereli ilçesinde yıkım faaliyetlerini gerçekleştiren şirkete ait iş makinesi operatörlerine önceki gün saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iş makinesi operatörlerinden H.D., M.K. ve K.K.'nin hayati tehlikeleri olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olaya karıştığı tespit edilen C.A., S.A., M.A., A.Ş, Z.A., Ş.A.,N.G., G.G. ve E.A şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde aramalarında ise bir adet 7.65 mm çaplı tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 24 adet 7.65 mm çaplı fişek, 122 adet 9 mm çaplı fişek, 70 adet av fişeği, 2 adet bıçak, bir adet havalı tüfek, bir adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından C.A., S.A., M.A., A.Ş, Z.A., Ş.A.,N.G., G.G. ve E.A. isimli şahıslar hakkında TCK-220 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, 6136 SKM, tehdit-hakaret, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarından tanzim edilen tahkikat evrakı ile sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - GİRESUN

Ağustos, Giresun, Dereli, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'un Dereli ilçesinde yıkım ekibine saldırarak yaralayan 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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