Giresun'un Dereli ve Doğankent ilçelerinde afet konut ile iş yerlerinin yapımı sürüyor - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketi sonrası Dereli ile Doğankent ilçelerindeki konut ve iş yerlerinin yapım çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret ederek, Giresun'da yapımı devam eden projeler ile yeni yatırımlara dair istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketi sonrası TOKİ tarafından Dereli ilçesinde 213 konut ve 82 iş yeri, Doğankent ilçesinde de 156 konut ve 70 iş yeri inşaatının başlatıldığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Özellikle geçtiğimiz ağustos ayında yaşadığımız sel felaketi sonrasında devletimizin diğer kurumları gibi seferber olan TOKİ'ye de teşekkür ediyoruz. Sel felaketi sonrasında hızlıca başlayan çalışmalar sonucu başta Dereli ve Doğankent olmak üzere selden etkilenen bölgelerimiz eskisinden çok daha güzel bir duruma kavuşuyor. Bu sebeple başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve TOKİ başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kurum aracılığı ile 2003-2018 yılları arasında bölgede 2 bin 452 konut inşa edildiğini ve yatırımlar için 733 milyon lira kaynak aktarıldığını da vurgulayan Öztürk, bundan sonra da yeni yatırımların takipçisi olacaklarını aktardı.

Öztürk, Giresun'un millet bahçesi projesinin ihalesinin 15 Haziran tarihinde yapılacağını da belirtti.