Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Yaz sezonuyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Giresun yaylaları, doğada huzur bulmak isteyenlerce tercih ediliyor.

Karların erimesi ve doğanın canlanmasıyla eşsiz manzaralar sunan Dereli ilçesindeki Kümbet ve Kulakkaya yaylaları, uçsuz bucaksız ladin ve köknar ormanlarıyla ziyaretçileri kucaklıyor.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, gazetecilere, bu ay itibarıyla turizm bölgelerinde hareketlilik yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Koronavirüs salgınının etkisiyle yaklaşık iki yıldır turizm tesislerinin sessiz kaldığını belirten Şenlikoğlu, yaz sezonunda salgının etkisinin düşmesiyle ziyaretçi sayısında ciddi artış beklediklerini dile getirdi.

Şenlikoğlu, yaylaları ziyaret edenlerden doğaya karşı duyarlı olmalarını isteyerek, şöyle devam etti:

"Gelen misafirlerimizin doğa ile baş başa kalacağı sessiz ve sakin ortamların sağlanmasına dikkat etmemiz lazım. Bu konuda hem gelen misafirlere hem yöre insanına görevler düşüyor. Burada kirlilik yaratmadan, bu bölgelerde potansiyeli koruyarak ciddi gelir elde etmemiz lazım. Bölgemizde her şey var, yağmur var, güneş var, bir günde üç mevsimi yaşadığımız oluyor. İnsanların zaman geçirecekleri uçsuz bucaksız alanlar var."

Büyük kentlere göçün tersine dönmesi, yöre insanının memleketinde kalması gerektiğini kaydeden Şenlikoğlu, bunun için turizmi çok önemsediklerini söyledi.

Kümbet Yaylası'na 5 kilometre mesafedeki Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki otelin Müdürü Durmuş Coşkun ise beklentilerinin bu yıl yüksek olduğuna işaret ederek, salgın nedeniyle özellikle doğa turizmine talep olduğunu, bu yıl yüzde 90 doluluk oranı beklediklerini aktardı.