Son Dakika Haberleri: Giresun'un Doğankent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Giresun'un Doğankent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

26 dakika önce

Giresun'un Doğankent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Rüşan Özden kazandı.

Giresun'un Doğankent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Giresun'un Doğankent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Rüşan Özden kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Rüşan Özden bin 20, MHP adayı Haşim Birol Tekin 755, BBP adayı Nazmiye Kabadayı 252 oy aldı.

-Özden'in özgeçmişi-

Tirebolu'da doğan Özden, ilköğretimi Doğankent'te, ortaöğretimi Trabzon'da tamamladı.

İş hayatına İstanbul'da özel bir şirkette devam eden Özden, 2000 yılında Almanya'ya giderek 8 yıl bu ülkede kaldı.

2010 yılında Türkiye'ye dönen Özden, 2014 yılında AK Parti Doğankent ilçe başkanı olarak atandı.

Özden, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:07 Kaynak: AA

Rüşan Özden, Giresun, AK Parti, Doğankent, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sandığından 166 Oyla Binali Yıldırım Birinci Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:33:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'un Doğankent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]