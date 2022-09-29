İlçenin Çatak köyünde önceki gün evinden ayrıldıktan sonra dönmeyen Alzheimer hastası Ahmet Ural'ın (75) bulunması için jandarma, AFAD , AKUT ve köylüler tarafından başlatılan çalışmalar bugün de devam etti.

Kaynak: AA

Doğankent, Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu - Son Dakika

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