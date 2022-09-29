Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu - Son Dakika
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Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu

29.09.2022 14:19
Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu

Giresun'un Doğankent ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, ekiplerin çalışması sonucu ormanda bulundu.

Giresun'un Doğankent ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, ekiplerin çalışması sonucu ormanda bulundu.

İlçenin Çatak köyünde önceki gün evinden ayrıldıktan sonra dönmeyen Alzheimer hastası Ahmet Ural'ın (75) bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler tarafından başlatılan çalışmalar bugün de devam etti.

Ural, jandarma görevlilerince köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ural, kontrol amacıyla Tirebolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Doğankent, Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu - Son Dakika
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