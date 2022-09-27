Alınan bilgiye göre, ilçenin Çatak köyünde Alzheimer hastası Ahmet Ural (75) dün öğleden sonra evinden ayrılması ve bir daha geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmadan yardım istedi.

Kaynak: AA

Doğankent, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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