Giresun'un en büyük yeşil alan projesin olan Millet Bahçesi için çalışmalar başladı - Son Dakika

Giresun'un en büyük yeşil alan projesin olan Millet Bahçesi için çalışmalar başladı

GİRESUN Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı Giresun Millet Bahçesi'nin çalışmaları başladı. Giresun'da 24 bin 160 metrekare alana inşa edilecek ve içerisinde koşu yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, açık otopark, peyzaj donatı alanları, yaya yürüyüş yolları ve tematik bahçelerin yer alacağı Millet Bahçesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, çarpık kentleşmenin yoğun olduğu şehirde nefes alacak bir proje olduğunu söyledi.

Millet Bahçesi'nin daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Giresun hedefiyle inşa edildiğini ifade eden Milletvekili Öztürk, "Bilindiği gibi Millet Bahçesi projesinin yapıldığı bu alan Giresunspor'un şampiyonluklar yaşadığı, sevinçler hüzünler yaşadığı Atatürk Stadyumuydu. Giresun'a Aksu Mevkiinde Çotanak Stadyumunu yapınca buranın nasıl değerlendirileceği yönünde çeşitli düşünceler ileri sürülmüştü. Şehirde konut yapılacağı, iş merkezleri yapılacağı konuşuluyorken, milletvekili arkadaşlarımızla bizlerin çalışmaları sonucu 2018 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Millet Bahçesi yapılması için ihalesi yapıldı. Bugünde yıkım işlerinin ardından çalışmaların başlatıldığını görüyoruz. İhaleyi alan müteahhit firmanın 2022 yani bu yılın sonuna kadar Millet Bahçesi projesini tamamlaması hedefleniyor" dedi.

Giresun'un en büyük yeşil alan projesi olacak

Çarpık kentleşmenin yoğun olduğu Giresun'a yeşil alanıyla nefes aldıracak bir proje olduğunu da belirten AK Parti Milletvekili Sabri Öztürk, " Burada koşu yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, açık otopark, peyzaj donatı alanları, yaya yürüyüş yolları ve tematik bahçeler yer alacaktır. Yaklaşık 24 bin metrekare alanda sadece 5 bin metrekaresinde sosyal donatı yapıları olarak kullanılacak, geri kalan 19 bin metrekarelik alan ise tamamen yeşil alan kalacaktır. Çarpık kentleşmenin maalesef yüksek olduğu, yeşil alanın yeterince olmadığı şehirde Millet Bahçesi Projesi değer katacaktır. Şehrimiz adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.