Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü - Son Dakika
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Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü

23.09.2022 14:05

Giresun'un Espiye ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını ve 2 akrabasını silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti.

Giresun'un Espiye ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını ve 2 akrabasını silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre, Nuri Çamur, boşanma konusunda görüşmek için eşi Dilek Çamur'un Orman Sokak'ta kaldığı eve gitti.

Aralarında çıkan tartışma üzerine eşine ve evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ile Ayşe Kılıç'a tabancayla ateş eden Nuri Çamur, daha sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nuri Çamur'un tedavisi ise devam ediyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

YORUMLAR
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Giresun'da boşanma aşamasındaki eşini ve akrabalarını öldüren adam intihara teşebbüs etti: Ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı Giresun'da boşanma aşamasındaki eşini ve akrabalarını öldüren adam intihara teşebbüs etti: Ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı EŞİ, BALDIZI VE KAYINBİRADERİNİN EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI EŞİ, BALDIZI VE KAYINBİRADERİNİN EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI
Kaynak: AA

Ayşe kılıç, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü - Son Dakika
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