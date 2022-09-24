Nuri Çamur, boşanma konusunda görüşmek için eşi Dilek Çamur'un Orman Sokak'ta kaldığı eve gitmiş, aralarında çıkan tartışma üzerine eşine ve evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ile Ayşe Kılıç'a tabancayla ateş ederek aynı tabancayla intihar girişiminde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Espiye Devlet Hastanesi, Ayşe kılıç, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da eşi tarafından öldürülen kadın ve akrabası defnedildi - Son Dakika

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