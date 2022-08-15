Espiye'de fındık hasadına başlandı - Son Dakika
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Espiye'de fındık hasadına başlandı

15.08.2022 12:10
Espiye'de fındık hasadına başlandı

Giresun'un Espiye ilçesinde fındık hasadına başlandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde fındık hasadına başlandı.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Adabük Mahallesi'nde Orhan Sarıyer'e ait fındık bahçesinde hasada katıldı.

Bölgenin en önemli geçim kaynağının fındık olduğunu belirten Tengir, "Fındık üreticilerimizle bir araya gelerek, dualarla fındık hasadını başlattık. Üreticilerimize, ilçemize ve bölgemize bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ise başta Giresunlular olmak üzere tüm fındık üreticilerine hayırlı ve bereketli hasat dönemi diledi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe'nin dua etmesinin ardından üreticiler hasada başladı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Sarıyer, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Espiye'de fındık hasadına başlandı - Son Dakika

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