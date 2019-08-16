Son Dakika Haberleri: Giresun'un Espiye ilçesinde yangın
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Giresun'un Espiye ilçesinde yangın

1 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu.

Giresun'un Espiye ilçesinde yangın, System.String[]
Giresun'un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre Seydiköy Köyünde Veysel Yılmaz'a ait ev henüz bilinmeyen bir neneden dolayı yandı. Öğle saatlerinde evde kimsenin olmadığı yangında can ve mal kaybının olmayışı sevindirirken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN
Veysel Yılmaz, Giresun, Espiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
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