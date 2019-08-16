Giresun'un Espiye ilçesinde yangın
1 saat önce
Giresun'un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu.
Giresun Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
'un Espiye
ilçesinde bir evde çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre Seydiköy Köyünde Veysel Yılmaz
'a ait ev henüz bilinmeyen bir neneden dolayı yandı. Öğle saatlerinde evde kimsenin olmadığı yangında can ve mal kaybının olmayışı sevindirirken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN
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