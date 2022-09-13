Espiye'den Pakistan'a yardım

Giresun'un Espiye ilçesinden sel felaketinden etkilenen Pakistan'a gıda ve para yardımı yapıldı.

Pakistan'a yönelik başlatılan yardım kampanyası kapsamında Espiye Belediyesince hazırlanan 100 koli gıda yardımı, AFAD koordinesi ile bu ülkeye gönderildi.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, yaptığı açıklamada, Pakistan'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyerek, "Kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Espiye İlçe Müftülüğünce de Pakistan için camilerde vatandaşlardan 27 bin 500 lira yardım toplandı.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, merkez ve mahalle camilerinden Pakistan için toplanan paranın ilgili yardım hesabına gönderildiğini belirterek, "Pakistan'a yardım eden tüm hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum." dedi.