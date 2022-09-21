Espiye ve Güce'deki yaylalarda patates hasadı başladı

Giresun'un Espiye ve Güce ilçelerine bağlı yaylalarda ekimi yapılan patateslerinin hasadına başlandı.

İhtiyacını karşılamak amacıyla nisan ve mayıs aylarında patates eken vatandaşlar, olgunlaşan patatesleri hasat ediyor.

Espiye Karaovacık Yaylası'nda patates hasadı yapan 90 yaşındaki Hatice Bahadır, bu yıl yaz aylarında havaların sıcak geçmesi nedeniyle diktikleri patateslerden geçen yıllara göre daha iyi verim aldıklarını söyledi.

Havaların soğumaya başladığını ve artık yayla sezonunun sonuna yaklaşıldığını ifade eden Bahadır, "Ektiğimiz patateslerin hasadına başladık. Yaylada hem güzel vakit geçiriyoruz, yapıyoruz hem de kışlık patates ihtiyacımızı karşılıyoruz. Tamamen doğal şekilde kendi patatesimizi kendimiz üretiyoruz." dedi.