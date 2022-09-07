Çay yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Çay yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı

07.09.2022 13:53

Giresun'un Eynesil ilçesinde çay yüklü kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde çay yüklü kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede faaliyet gösteren özel bir firmaya ait çay kamyonu Boztepe Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı. Yaş çay aldığı sırada üzerindeki yaş çayla uçuruma yuvarlanan kamyonun kasasında bulunan işçiler atlatarak kurtulurken, kazada araç içinde bulunan sürücü İlker Bodur (36), fabrika temsilcisi Ahmet Yüksel (38) ve Emir Palak (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza yerine gelen ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay anını anlatan fabrika işçilerinden Emir Palak (20) "Geri geri gelirken toprak yol bir anda çöktü. Araç devrildi. Ben araçtan atlayarak kurtardım. Çay eksperimiz ve araç şoförümüz araçla takla atarak buraya kadar indiler" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çay yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çay yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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