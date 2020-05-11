Giresun'un Eynesil ilçesine kütüphane projesi - Son Dakika

Eynesil ilçesinde, "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek" projesi kapsamında kütüphane yapımı için protokol imzalandı.

Belediye binasında düzenlenen törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ile Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz tarafından protokole imza atıldı.

Gürgenci, burada yaptığı açıklamada, kültürlü bir neslin, kütüphaneler sayesinde mümkün olacağını belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Karadeniz ise kültürel bir projeye imza atmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Karadeniz, 2 bin metrekare alana yapılacak binada kütüphanenin yanı sıra çocuk oyun parkı olacağını, 300 kişilik konferans ve tiyatro salonunun da yer alacağını dile getirerek, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.