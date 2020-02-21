Giresun'un fındık ezmesi coğrafi işaret aldı

Giresun Fındık Ezmesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret aldı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi işaret başvurusunun, Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınlanarak tescillendiğini bildirdi.

Geleneksel ve yöresel ürünlerin coğrafi işaret alarak ekonomik değere dönüştürülmesinin Giresun'un kalkınmasına katkı sağlayacağını belirten Öztürk, "FİSKOBİRLİK, Giresun Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi ve Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmalar ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapmış olduğumuz girişimler neticesinde, Giresun Fındık Ezmesi coğrafi işaret alarak tescillenmiştir." ifadesini kullandı.

Öztürk, bu ürünün Giresun'un tescilli bir markası ve değeri olarak kayıtlara geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu durum aslında yöresel ürünlerimizin birer bacasız fabrika olduğunu göstermektedir. Giresun fındığının uluslararası tanıtımı ve gelişimine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Geleneksel yöntemlerle hazırlanarak piyasaya sürülen coğrafi işaretli Giresun Fındık Ezmesi'nin gerek kalitesinin korunması açısından, gerekse son yıllarda keşfedilmeye başlanılmasından dolayı fındık üreticilerimize avantajlar sağlayacağını düşünüyorum."

Giresun Fındık Ezmesi'ne coğrafi işaret alınmasına katkı yapan tüm paydaşlara teşekkür eden Öztürk, tescilin, fındık üreticilerine hayırlı olmasını ve bereket getirmesini diledi.