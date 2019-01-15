Son Dakika Haberleri: Giresun'un Fındık ve Mamulleri Marka Olma Yolunda

Giresun'un Fındık ve Mamulleri Marka Olma Yolunda

1 saat önce

Giresun'un fındık ile mamullerinin marka olması ve doğrudan tüketiciye ulaştırılması için çalışma yapılıyor.

Giresun'un Fındık ve Mamulleri Marka Olma Yolunda, System.String[]
Giresun'un fındık ile mamullerinin marka olması ve doğrudan tüketiciye ulaştırılması için çalışma yapılıyor.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamza Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun Tombul Fındığı Coğrafi İşaret Kullanımı Denetim Komisyonunun, Giresun tombul fındığının ticari değerinin artırılması ve marka değerinin korunması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Komisyonun Fındık, Tarım, Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), Giresun Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi, Fındık Araştırma Enstitüsünden oluştuğunu kaydeden Bölük, şöyle devam etti:

"Denetim komisyonu olarak FİSKOBİRLİK tarafından tescil ettirilmiş Giresun tombul fındığı için ticari alanda güvenilir şekilde ticaretinin yapılması, tağşişin önlenmesi ve korunması, tüketicinin coğrafi işaretli ürünlere güvenli ulaşması, Giresun kalite fındıkların piyasa değerinin korunması ve çiftçinin hak ettiği alın terini alması için çalışmalarımız sürüyor."

Bölük, çok kısa zamanda coğrafi işaretin kullanımıyla ilgili lansman toplantısı yapacaklarına işaret ederek, "Giresun Ticaret Borsası da bu süreçte e-ticaret sitesini hayata geçirerek tescilli Giresun kalite fındıkların ve diğer ürünlerin tüketicilere doğrudan ulaştırılmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Giresun sivrisi, Giresun karası fındık, Giresun fındık ezmesi ve fındıklı krokan ürünlerinin tescil başvurusunun paydaş kurum FİSKOBİRLİK tarafından yapıldığını bildiren Bölük, Türk Patent ve Marka Kurumu ile yakın çalışma içinde olduklarını, kısa sürede bu ürünlerin de tescil edilmesini umduklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Giresun, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor

Dünya Devi Barcelona'ya 'Fındık' Teklifinden Sonra 'Maç' Teklifi! TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:23:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'un Fındık ve Mamulleri Marka Olma Yolunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]