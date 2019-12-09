Son Dakika Haberleri: Giresun'un fındık yetişmeyen ilçelerinde ceviz geçim kaynağı oldu
Son Dakika Ekonomi Giresun'un fındık yetişmeyen ilçelerinde ceviz geçim kaynağı oldu - Son Dakika Ekonomi

Giresun'un fındık yetişmeyen ilçelerinde ceviz geçim kaynağı oldu

6 saat önce

Giresun'un Alucra ilçesinde yetiştirilen ceviz, yüksek verimle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Giresun'un fındık yetişmeyen ilçelerinde ceviz geçim kaynağı oldu, System.String[]

Giresun'un Alucra ilçesinde yetiştirilen ceviz, yüksek verimle üreticisinin yüzünü güldürdü.


Bu yıl Alucra'da üretilen cevizlerin ilçe halkına ciddi bir gelir sağladığını belirten Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, yaptığı açıklamada, "Komşu ilçemiz Şebinkarahisar ve Çamoluk ile de anılan cevizin, artık Alucra'da da yüksek verim sağlayarak üreticiler için önemli bir kazanç sağlayacak" dedi.


10 yıllık çalışma sonrası Şebin ve Kaman cevizinin dikiminin takip edilerek yapıldığını ifade eden Metinyurt, "Cevizlerin vatandaşlarımız tarafından dikimin yapılması sonucu yöreye uyum sağlayıp sağlamayacağı kontrol edildi. Dikimden sonra yapılan takipler özellikle ilçe iklimi ve toprak yapısına uyum sağladığı gözlenen ceviz ağaçlarının, kabuk inceliği, iç kısmın kabuktan kolay ayrılması, içinin beyaz, dolu ve aromasının eşsiz olması gibi birçok olumlu özelliği diğer ceviz çeşitlerinden ayıran önemli bir özelliği olduğu tespit edildi" şeklinde konuştu.


Yapılan çalışmalar sonucu 2019 yılı içerisinde yaklaşık 15 ton ceviz hasadı yapıldığını kaydeden Metinyurt, "Alucra'nın ilçe merkezi dışında 2 bin - 2 bin 500 metre rakımlı köylerimizde bile ceviz hasadı oldukça verimli geçmiştir. Şuanda Alucra pazarında fiyatı 30-35 liradan satılan kabuklu ceviz için, önümüzdeki yıllarda dileyen tüm üreticilerimize eğitici, bilgilendirici çalışmalar yapacağız. İlçe halkımızın çoğunluğu hayvancılıkla geçinirken onlara ekstra bir kazanç kapısı olan cevizi üretmeleri için her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun, Alucra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Whatsapp'ın arama özelliğine yeni özellikler geliyor Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL Şehir Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Halkbank kredisi kampüs inşaatına harcandı İki bin yıllık mozaiği satışa çıkaran beş zanlı yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 17:25:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'un fındık yetişmeyen ilçelerinde ceviz geçim kaynağı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]