Son Dakika Haberleri: Giresun'un foto safari rotaları çıkartıldı
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Giresun'un foto safari rotaları çıkartıldı

6 saat önce

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Teknik Destek Hibesi ile Giresun'da ana arterlerde bundan foto safari rotaları çıkartılarak koordinatları sosyal medyalara işlendi.

Giresun'un foto safari rotaları çıkartıldı, System.String[]

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Teknik Destek Hibesi ile Giresun'da ana arterlerde bundan foto safari rotaları çıkartılarak koordinatları sosyal medyalara işlendi.


Konuyla ilgili açıklama yapan GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner, DOKA'nın bu dönemki teknik destek hibe programı ile Giresun turizm eylem planı içerisinde yer alan foto safari rotalarını çıkartılması ve buraların fotoğraflanması ile ilgili eylemi gerçekleştirmiş olduklarını söyledi.


Uzuner, aynı zamanda bu proje kapsamında Giresun şehrimizin nadide güzelliklerinin yer aldığı 60 adet yüksek çözünürlüklü fotoğrafa da sahip olduklarını belirterek, "Safari rotalarını bünyesinde barındıran uluslararası bir ağ olan 'Wikiloc' sayfasına da bu foto safari rotalarımızı yükleyerek tüm dünyanın kullanımına açtık. Fotoğraf çekmeyi seven ve doğal güzelliklere ilgi duyan tüm ziyaretçilerimizi bu güzel rotaları kullanmaya ve Karadeniz'in büyüleyici coğrafyasını keşfetmeye bekliyoruz" dedi. - GİRESUN

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:09 Kaynak: İHA
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