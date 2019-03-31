Giresun'un Görele İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Tolga Erener kazandı.

Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Tolga Erener kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Tolga Erener 4 bin 10, CHP adayı Özkan Dural 2 bin 573, MHP adayı Ertuğrul Melikoğlu 2 bin 428 oy aldı.



-Erener'in özgeçmişi-



Görele'de doğan Erener, ilk ve ortaöğretimi Görele'de tamamladı.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini mezunu Erener, kendi hukuk bürosunu kurarak avukatlığa başladı.



2001 yılında AK Parti Görele İlçe teşkilatında Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alan Erener, 2001-2007 yıllarında kesintisiz olarak AK Parti Görele İlçe Teşkilatında Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı, 2007 yılı Mayıs ayında ise partisinin Görele İlçe Başkanlığına atandı.



30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Görele Belediye Başkanı seçilen Tolga Erener evli ve iki çocuk babasıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller

Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı

Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı

Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı